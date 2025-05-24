Kuzey Horasan Bahçelerinde Muhammed Gülü Hasadı

Kuzey Horasan'daki 328 hektarlık Muhammed gülü bahçelerinde hasat, mayıs ayı sonlarında başlayıp haziran ortalarına kadar sürüyor. Yaklaşık 15 gün devam eden bu süreçte, bu yıl 300 ton taze gül toplanması bekleniyor. Değerli bir ürün olan Muhammed gülü, gülsuyu ve parfüm endüstrisinin ham maddesini karşılamasının yanı sıra, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında da önemli bir rol oynuyor. Bu hasat, çiftçilerin topraklarına ve emeklerine olan sevgisinin bir yansıması niteliğinde.