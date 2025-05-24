Hürremşehr’in Kurtuluş Yıldönümü

Hürremşehr, 24 Mayıs 1982 “Beyt-ül Mukaddes Operasyonu” sırasında ordu ve Devrim Muhafızları güçlerinin kahramanlığıyla Baas güçlerinden geri alındı. Hürremşehr’in kurtuluşu, İran-Irak Savaşı sırasında uluslararası yankı uyandırdı. Bu zaferle birlikte Irak Baas rejimi, siyasi olarak müzakere gücünü kaybetti. Askerî açıdan ise Hürremşehr’in özgürleştirilmesi, savaşın seyrinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Bu münasebetle İran Yüksek Kültürel Devrim Konseyi, 24 Mayıs gününü “Direniş, Fedakârlık ve Zafer Günü” olarak ilan etmiş ve bu gün, ülkenin resmî takvimine de kaydedilmiştir.