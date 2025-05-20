Hatem-i Şiraz Evi

“Hatem-i Şiraz”, İran’daki en değerli ve özgün hatemkârlık (sedef kakma benzeri süsleme sanatı) örneklerinden biri olup, kökeni on asırdan daha eskiye dayanmaktadır. Kaliteli malzemelerin, özel ağaçların ve doğal kemiklerin kullanımıyla birlikte, Şirazlı sanatçıların özgün cilalama teknikleri bu sanatı İran’ın diğer şehirlerindeki örneklerden ayıran temel özelliklerdir.

Şiraz’ın önde gelen hatemkâr sanatçılarından “Hamid Etminan”, kişisel bütçesiyle bu şehrin tarihi evlerinden birinde “Hatem-i Şiraz” müzesini kurmuştur. Bu müze, “Hatem-i Şiraz” sanatının korunması ve tanıtılması, seçkin eserlerin sergilenmesi ve İran kültürel mirasının yaşatılması açısından değerli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.