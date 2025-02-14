40. Uluslararası Fecr Müzik Festivali - Üçüncü Gün

40. Uluslararası Fecr Müzik Festivali'nin üçüncü günü, Perşembe akşamı, Azadi Kulesi'nde "Şeb-e Gilan" ve "Talishi" gruplarının performanslarıyla gerçekleşti. Uluslararası Fecr Müzik Festivali 11-17 Şubat tarihleri arasında, orkestra, geleneksel İran müziği, yerel ve etnik müzikler, uluslararası müzik, kadın müzisyenler ve çocuk-gençlik müziği gibi farklı kategorilerde 110'dan fazla performansla Vahdet Salonu, Rudeki Salonu, Hoze Honari Endişe Salonu, Niyavaran Kültür Merkezi, Arasbaran Kültür Merkezi, Bahman Kültür Merkezi, Azadi Kulesi, Milad Fuar Salonu, Rozmal ve İçişleri Bakanlığı Salonu gibi on farklı salonda düzenleniyor. Bu festival, Tahran ve 21 eyalette 106 müzik grubu ve 1771 sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor. Ayrıca Tahran'da Türkiye, Hindistan, Hollanda, Tunus, İspanya ve Ermenistan'dan 6 grup ve sanatçıyı ağırladı ve bazıları İranlı sanatçılarla ortak performanslar sergiledi.