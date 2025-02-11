43. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin kapanış töreni

10 Şubat 2025 akşam saatlerinde sinema yöneticileri ve sanatçıların katılımıyla Milad Kulesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

'Mustafa Zamani' ve 'Ferhad Ayiş' en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini alırken, 'Feriba Nediri' ve 'Linda Kiyani' en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerini kazandı.

'Halkın bahçesi' filmi 4 ödülle ve 'Musa Kelimullah' filmi 3 ödülle en fazla ödül kazanan filmler oldu.

43. Fecr Film Festivali, 'Menuçehr Şahsevari'nin yönetiminde 28 Ocak ila 10 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlendi. Bu yılki festival, 33 sinema filmi ve 4 animasyon filminin yarıştığı, etkinliğin tarihindeki en yoğun dönemlerden biriydi. Jüri üyeleri arasında 'Kemal Tebrizi '(yönetmen), 'Rıza Dustkar' (eleştirmen), 'Ali Rıza Reisiyan' (yönetmen), 'Ali Rıza Zirindest' (görüntü yönetmeni), 'İzzetullah Zarğami' (kültürel yönetici) ve "Mestane Muhacir" (editör ve yapımcı) yer aldı.