Çocuklardan Hirkanya fidanı ekimi

Çocuklar, Gülistan Eyaleti'nin Ramiyan İlçesine bağlı Deland Ormanları'nda Hirkanya ağaçlarının fidanlarını diktiler.

Kısa süre önce faaliyete geçen bu doğa yürüyüşü grubu, İran'da çocuklara özel tek uzman doğa yürüyüşü grubu olarak kabul ediliyor.

Bu grubun faaliyetleri, çocuk ve ergen alanındaki uzmanların ve ayrıca çevre uzmanlarının gözetiminde yürütülüyor.

Üyeleri her hafta Gülistan Eyaleti'ndeki mevcut dağcılık parkurlarından birini yürüyerek, uzmanların rehberliğinde, antik Hirkanya ormanlarında yabani hayatı ve çevreyi koruma ve yönetmeyle ilgili ilkeleri öğreniyor.