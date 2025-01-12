'Büyük Peygamber 19' Tatbikatı

İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri 'Büyük Peygamber 19' tatbikatının ana aşaması, 9 Ocak 2025 perşembe günü İran'ın batı sınırlarında yer alan Kirmanşah'ın Ezgole kentinde yeni savunma ekipmanlarının tanıtılmasıyla gerçekleştirildi.
İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri 'Büyük Peygamber 19' tatbikatının ana aşaması, 9 Ocak 2025 perşembe günü İran'ın batı sınırlarında yer alan Kirmanşah'ın Ezgole kentinde yeni savunma ekipmanlarının tanıtılmasıyla gerçekleştirildi.
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