Aras Transit Koridoru projesi (Ağbend-Kelale-Culfa), Avrupa'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve tersine mal transitini ve ihracatını hızlandıran bir projedir ve 2023 yılında başlamıştır. Bu proje, 107 kilometrelik bir uzunluğa sahip olup, sınır nehri Aras boyunca uzanmakta ve şu anda %15 fiziksel ilerleme ile devam etmektedir.

Aras Transit Koridoru, 50 trilyon riyal (İran para birimi) bütçeyle Hatem-ül Enbiya Karargahı tarafından yürütülmektedir. Bu koridor, Culfa'dan başlayarak Hudaferin ilçesindeki Kelale'ye kadar uzanmakta ve Ağbend Köprüsü aracılığıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlanmaktadır.