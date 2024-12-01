Stratejik limanlar Enzeli ve Hazar

Enzeli ve Hazar liman kompleksi, toplam 25 milyon ton yük boşaltma ve yükleme kapasitesine sahip ülkenin en önemli ve stratejik limanları arasında yer alıyor.

300 yıllık geçmişi ve 17 rıhtımı olan Enzeli liman kompleksi, yılda 10 milyon ton yük boşaltma ve yükleme kapasitesine sahip ve İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki en eski ve en donanımlı limanlarından biri olarak biliniyor. Bu liman, Hazar ve Avrupa ülkeleriyle deniz taşımacılığında önemli rol oynamakta olup, Kuzey-Güney ve Trasica gibi uluslararası ticaret koridorlarının güzergahında yer almaktadır.