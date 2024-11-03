İsrail "kuduz köpek" mi yoksa "iğrenç domuz" mu?

İsrail'in eski bakanlarından Moshe Dayan, "İsrail kuduz bir köpeğe benzemeli ki kimse ona zarar vermesin" demişti. Geçtiğimiz yıl yaşanan olaylar, Siyonist rejimin, tek başardığı işin çocukları öldürmek olan "iğrenç bir domuz"a benzediğini gösterdi.

3 Kas 2024 11:37

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