Katar ve İran Dışişleri Bakanlarından Görüşme

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani, İranlı yetkililerle istişarelerde bulunmak üzere Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, İran Dışişleri Bakanı **Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi. Bu görüşmede iki bakan, bölgesel ve uluslararası meseleler ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret, İran ve Katar arasındaki diplomatik temasları ve işbirliğini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.