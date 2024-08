Her yıl olduğu gibi Erbain yürüyüşüne katılmak için dünyanın dört bir yanından milyonlarca Şii ve Eba Abdullah El Hüseyin (as) sevdalısı Kerbela'ya doğru yola çıkıyor. Irak'ın güneyindeki Basra gibi şehirlerden gelen Hz Hüseyin'in (as) aşıkları, 20 gün süren yürüyüşün ardından Divaniye şehrine ulaşıyor. Önemli sayıda ziyaretçi Kerbela'ya seyahat etmek için kısa ve kırsal yolları tercih ediyor.