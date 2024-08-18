19 Ağustos Darbesi Davasının İlk Duruşması

19 Ağustos 1953 darbesiyle ilgili davanın ilk duruşması, bu tarihi olayın yıldönümüne bugün sabah saatlerinde, Tahran Eyaleti Genel Adalet Bakanlığı 55. Uluslararası İşler Şubesi'nde yapıldı. Bu duruşma, 71 yıl sonra, ABD ve İngiltere'nin müdahalesiyle demokratik olarak seçilmiş Başbakan Dr. Muhammed Musaddık'ın hükümetinin devrilmesiyle sonuçlanan darbenin hesabını görmek amacıyla düzenlendi. Davanın açılması, uzun süredir beklenen adaletin sağlanması ve tarihsel olarak önemli bu olayın sorumlularının yargılanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.