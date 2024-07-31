Şehit İsmail Haniye

Hamas Siyasi Büro Başkanı ve korumalarından biri, Çarşamba sabahı Tahran'daki ikametgahlarının hedef alınması sonucu şehit oldu. Haniye, 1962 yılında Gazze Şeridi'ndeki Şatii Kampı'nda doğdu. Gazze İslam Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra 1997 yılında Hamas'ın büro başkanlığına atandı. Haniyye, 2006 Filistin seçimlerini kazandı ve böylece Filistin Devleti'nin onuncu başbakanı oldu. Ancak Mahmud Abbas, 2007 yılında Fetih ile Hamas arasındaki çatışmanın zirvesindeyken Haniye'yi görevden aldı, fakat Haniye Gazze Şeridi'nde başbakanlık yetkilerini kullanmaya devam etti. 6 Mayıs 2017 tarihinde de Hamas'ın siyasi lideri olarak seçildi.

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