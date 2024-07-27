İran İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları

İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 110. maddesinin 9. fıkrasına göre, halk tarafından seçilen ve devlet başkanının seçilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı makamı Velayet-i Fakih tarafından tasdik edilir. Ebu'l-Hasan Beni Sadr, Şehit Muhammed Ali Recai, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Ayetullah Ekber Haşimi Rafsancani, Seyyid Muhammed Hatemi, Mahmud Ahmedinejad, Hasan Ruhani ve Şehit Seyyid İbrahim Reisi, bugüne kadar İmam Humeyni (r.a.) ve İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney tarafından tasdik edilen sekiz İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıdır.