Kursaklı Ceylan ya da İran Ceylanı, Orta Asya ve Güneybatı Asya'ya özgü bir ceylan türüdür. Açık kahverengi gövdeli, göbeğe doğru koyulaşan, vücudunun alt kısımları beyaz, kuyruğu siyah olan ve sığırlar familyasından çift toynaklılar takımına ait bir türdür. Gobi çölü, Belucistan, Pakistan, Türkiye'nin güneydoğusu, Azerbaycan'ın kuzeyi ve İran, Irak ve Afganistan'ın bazı bölgeleri gibi bölgeler bu hayvanın yaşam alanlarındandır.

İran Ceylanı'nın en büyük iki yaşam alanı Mote Doğa Parkı Koruma Alanı (İsfahan Eyaleti) ve Şiraz'daki Bemo Ulusal Parkı'dır. Bu hayvanın erkek türünün boynunun altında şişlik olur ve belirgin bir çıkıntı oluşur ve bu nedenle kursaklı ceylan olarak da bilinir. İran ceylanı diğer ceylanlar gibi yüksek hıza sahiptir ancak diğer ceylanlardan farklı olarak zıplamadan koşabilir. Tarihsel olarak bu hayvanın en önemli doğal düşmanı çitadır ve çita şu anda yalnızca İran'ın bazı kısımlarında yaşamaktadır. Düzensiz avlanma, habitat kaybı ve yeterli gıdanın bulunmaması bu güzel hayvanın neslini tehdit etmekte.