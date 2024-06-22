14. cumhurbaşkanlığı dönemi için yarışan adaylar dün akşam (21 Haziran) canlı yayında kültürel ve sosyal konularda kozlarını paylaştı. Halk, halka açık yerlerde ve seçim kampanyalarının düzenlendiği merkezlerde adayların görüşlerini takip ediyor.
14. cumhurbaşkanlığı dönemi için yarışan adaylar dün akşam (21 Haziran) canlı yayında kültürel ve sosyal konularda kozlarını paylaştı. Halk, halka açık yerlerde ve seçim kampanyalarının düzenlendiği merkezlerde adayların görüşlerini takip ediyor.
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