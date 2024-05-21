Hizmet şehitleri Mehrabad Havalimanı'nda karşılandı

Helikopter kazasında şehit düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin cenazeleri Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda askeri ve siyasi yekililerin katılımıyla düzenlenen törenle karşılandı.