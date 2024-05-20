Şehit Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, 2021'deki 13. başkanlık seçiminde ülkeyi yönetmek üzere seçilen İran'ın sekizinci cumhurbaşkanıydı. Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı ve İslam Hukukçusu Seyyid Muhammed Ali El Haşim, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, cumhurbaşkanlığı koruma ekibi başkanı Seyyid Mehdi Musevi ve uçuş mürettebatı ile birlikte, Hoda Aferin Barajı'ndan Tebriz Petrol Rafinerisi'ne dönerken teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit oldu.