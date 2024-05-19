'Kız Kalesi Barajı' nın açılışı yapıldı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Aras üzerine inşa edilen Kız Kalesi barajının açılışı bugün gerçekleşti.
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