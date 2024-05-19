'Kız Kalesi Barajı' nın açılışı yapıldı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Aras üzerine inşa edilen Kız Kalesi barajının açılışı bugün gerçekleşti.

19 May 2024 15:08

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