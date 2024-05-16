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Batılıların Gazze'deki rol paylaşımı
Batılıların, Gazze'deki rol paylaşımı
16 May 2024 13:36
Ekler
Batılıların, Gazze'deki rol paylaşımı
Batılı Ülkeler
Gazze
Gazze'de soykırım
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