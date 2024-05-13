35. Tahran Kitap Fuarı – 5. Gün

İran’ın başkenti Tahran’da 35. kez kapılarını açan Uluslararası Kitap Fuarı "Okuyalım ve inşa edelim" sloganıyla 8 Mayıs Çarşamba günü İmam Humeyni (a.s) Musalla Camii'nin fuar alanında başladı ve 18 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.

13 May 2024 11:13

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