35. Tahran Kitap Fuarı – 5. Gün

İran’ın başkenti Tahran’da 35. kez kapılarını açan Uluslararası Kitap Fuarı "Okuyalım ve inşa edelim" sloganıyla 8 Mayıs Çarşamba günü İmam Humeyni (a.s) Musalla Camii'nin fuar alanında başladı ve 18 Mayıs'a kadar kitapseverleri ağırlamaya devam edecek.