15 Haz 2022 08:13
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News Code: 84789047
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Dünyanın en büyük tuğla yapısı

İRNA-Bam- Dünyanın en büyük tuğla yapısı Kirman ilinin Bam şehrinde bulunmaktaydı.2003 yılında meydana gelen depremde Bam Kalesi'nin birçok yerinde hasar meydana geldi. Bu hasarlar nedeniyle UNESCO bu yapıyı tehlikede olan miras listesine aldı. Bu yapının kurtarma çalışmaları projesi birçok ülkenin işbirliği ile başlamıştır. İpek Yolu üzerindeki bu devasa kale, MÖ 5. yüzyılda inşa edilmiş ve MS 1850'ye kadar hala kullanılıyordu.

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