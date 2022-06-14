İran’da Alpi Sahilinden kareler

IRNA, Hürmüzgan- turistlerin ulaşamadığı Alpi Sahili, ilçenin geleneksel ve yerli balık avlama alanlarından biri ve geleneksel ve yöresel formunu korumayı başarmıştır. Sığ derinliği nedeniyle bu avlanma yeri yerel balıkçılar tarafından değerlendirilmekte ve geçici evler yapılarak balıkçılar tarafından dinlenme yeri olarak kullanılmakta.
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