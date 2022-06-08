8 Haz 2022 20:06
Journalist ID: 5285
News Code: 84782043
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İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’n Hac İşleri Yetkilileriyle Görüşmesinin Fotoğrafları

Tahran, İRNA- Hac mevsiminin yaklaşması münasebetiyle İran Hac işleri yetkilileri İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ile görüştü.






 

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