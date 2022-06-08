İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’n Hac İşleri Yetkilileriyle Görüşmesinin Fotoğrafları

Tahran, İRNA- Hac mevsiminin yaklaşması münasebetiyle İran Hac işleri yetkilileri İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ile görüştü.
İlgili haberler
-
İslam İnkılabı Lideri: Siyonist Rejimi İlişkileri Normalleştirmeye Doğru Giden Ülkeleri İstismar Ediyor
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei yaptığı konuşmada İslami birliğin önemine…
-
İmam Humeyni'nin Vefatı Yıldönümü Münasebeyitle
İmam Humeyni'nin Hayatının Son Anlarını Anlatan Bu Videoyu İzleyin
Tahran, İRNA-İmam Humeyni'nin hayatının son anlarını anlatan bu videoda İslam İnkılabını gerçekleşti…
-
Filistin İslami Cihad Hareketi
İran Her Daim Filistin Milleti Direnişinin Kalıcı Destekleyicisi Oldu
Tahran, İRNA- Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale İmam Humeyni’nin…
-
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei'n İmam Humeyni'nin Vefatı Yıl Dönümü Münasebetiyle Konuşmasının Fotoğrafları
Tahran, İRNA- İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bugün İslam İnkılabı Kurucusu İmam…
-
İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei
Yunanistan’da İran’ın Petrolünü Çalıyorlar Ardından Yiğitlerimiz Telafi Edip Düşmanın Petrol Tankerlerine El Koyuyor.
Tahran, İRNA- İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İmam Humeyni’nin vefatı yıldönümünde…
-
İmam Humeyni'nin Vefatı Yıldönümü Töreni Düzenlendi
Tahran, İRNA- İmam Humeyni’nin vefatı yıldönümü töreni bugün İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim…
-
İran Cumhurbaşkanı Reisi Suriye Cumhurbaşkanı'yla Görüşmesinde
Bölgenin Bugünkü Durumu Emperyalizme Karşı İslami Direnişin Sonuç Verdiğini Kanıtladı
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Reisi Suriyeli Mevkidaşı Beşşar Esad ile görüşmesinde “Bugün…
-
Dışişleri Bakanı'ndan Beşşar Esad'ın Devrim Lideri ile görüşmesine ilişkin açıklama
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın…
-
Murtaza Mutahhari’nin Şehadet Yıldönümü Münasebetiyle
Şehit Mutahhari ve İslami Vahdet Söyleminin Önemi
Tahran, İRNA- “Şehit Öğretmen” olarak bilinen üstad Murtaza Mutahhari’nin şehadet yıldönümü…
-
İran Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili
Siyonist İsrail Rejimi Tüm Güç Faktörlerini kaybetti
Tahran, İRNA- İran Kültür Bakanı bugün yaptığı bir açıklamada Siyonist İsrail rejiminin geçtiğimiz…
yorumunuz