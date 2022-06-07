Gürgan, İRNA- 4. Asil Türkmen Atı Güzellik Festivali 4 Haziran günü 147 atın katılımıyla ve Almanya ve Danimarkalı hakemlerin değerlendirmesiyle Gülistan ilinin Aliabad Ketul ilçesinde düzenlendi.
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