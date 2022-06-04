4 Haz 2022 13:03
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İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei'n İmam Humeyni'nin Vefatı Yıl Dönümü Münasebetiyle Konuşmasının Fotoğrafları

Tahran, İRNA- İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bugün İslam İnkılabı Kurucusu İmam Humeyni’nin vefatı yıldönümü münasebetiyle konuşma yaptı.

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