İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei'n İmam Humeyni'nin Vefatı Yıl Dönümü Münasebetiyle Konuşmasının Fotoğrafları

Tahran, İRNA- İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bugün İslam İnkılabı Kurucusu İmam Humeyni’nin vefatı yıldönümü münasebetiyle konuşma yaptı.
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