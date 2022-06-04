4 Haz 2022 11:19
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News Code: 84777451
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İmam Humeyni'nin Vefatı Yıldönümü Töreni Düzenlendi

Tahran, İRNA- İmam Humeyni’nin vefatı yıldönümü töreni bugün İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin de katılımıyla İmam Humeyni’nin türbesinde düzenlendi.

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