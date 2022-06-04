İmam Humeyni'nin Vefatı Yıldönümü Töreni Düzenlendi

Tahran, İRNA- İmam Humeyni’nin vefatı yıldönümü töreni bugün İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin de katılımıyla İmam Humeyni’nin türbesinde düzenlendi.
İlgili haberler
-
Murtaza Mutahhari’nin Şehadet Yıldönümü Münasebetiyle
Şehit Mutahhari ve İslami Vahdet Söyleminin Önemi
Tahran, İRNA- “Şehit Öğretmen” olarak bilinen üstad Murtaza Mutahhari’nin şehadet yıldönümü…
-
Mescid-i Aksa'daki Cuma namazına 160 bin Filistinli katıldı
Tahran, İRNA- Ramazan ayının son Cuma gününde işgalcilerin tüm kısıtlamalarına ve engellemelerine…
-
Cumhurbaşkanı Reisi:
İslam ümmetinin bugünkü hareketi, İsrail rejiminin yok olması ile sonuçlanacak
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin'in geleceğini mücahit gençlerin belirleyeceğini…
yorumunuz