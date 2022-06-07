Buyer Ahmed'deki Şah Kasım Barajı sosyal eğlence alanı

Yasuc, İRNA- İran'ın güneybatısındaki Kohgilye ve Buyer Ahmed ilinin merkezi Yasuc'a 7 kilometre mesadefe bulunan Şah Kasım Barajı çevresi, doğaseverler için şehir kalabalığından uzak hava alma imkanı sunuyor.
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