7 Haz 2022 16:17
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News Code: 84777052
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Buyer Ahmed'deki Şah Kasım Barajı sosyal eğlence alanı

Yasuc, İRNA- İran'ın güneybatısındaki Kohgilye ve Buyer Ahmed ilinin merkezi Yasuc'a 7 kilometre mesadefe bulunan Şah Kasım Barajı çevresi, doğaseverler için şehir kalabalığından uzak hava alma imkanı sunuyor.

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