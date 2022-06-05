Bocnurd, İRNA- İran Çuha Güreş Şampiyonası 2 Haziran Perşembe günü Kuzey, Güney ve Rezevi Horasan, Tahran ve Gülistan illerinden güreşçilerin katılımıyla Kuzey Horasan'ın merkezi Bocnurd'da düzenlendi. Kameraman: Vahid Hadımi
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