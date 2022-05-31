İstiklal Kulübü, İran Süper Ligi şampiyonu oldu

Tahran, İRNA- İsitklal Kulübü bu yıl İran Süper Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonluk kutlaması ve kupa sunulma töreni dün 30 Mayus Pazartesi günü Tahran'daki Azadi Stadı'nda gerçekleşti. Kameramanlar: Muhammedrıza Alimededi, Mehdi Buluriyan