Dini azınlıklar mensubu milletvekillerinden İmam Humeyni'ye saygı duruşu

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Kurucu Lideri İmam Humeyni'nin 33. vefat yıldönümünde İran'da yaşayan dini azınlıklara mensup İslami Şura Meclisi milletvekilleri, İmam Humeyni Türbesi'ne giderek türbeye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Fotoğrafçı: Jenya Ebediyan
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