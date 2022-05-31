Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei'nin Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı kabulü

Tahran, İRNA- Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamanei, resmi ziyarette bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı kabul etti.
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