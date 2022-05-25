25 May 2022 21:42
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News Code: 84767269
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İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı seçimleri

Tahran, İRNA- Bugün Çarşamba günü düzenlenen Başkanlık Divanı seçimleri sonucu Kalibaf, bir kez daha İslami Şura Meclisi Başkanlığına seçildi. Basılı olarak yapılan oylama sonucu 281 oydan 194'un alan Kalibaf, üçüncü yılda da Meclis Başkanlığına seçildi. Kameraman: Emin Celali

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