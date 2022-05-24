24 May 2022 17:20
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News Code: 84766107
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Hürremşehir'in özgürlüğe kavuştuğu gün

Tahran, İRNA- 24 Mayıs 1982 günü İran halkının en unutulmaz günlerinden biridir. 40 yıl önce bugün Saddam rejimi askerince işgal edilen Huzistan ilindeki Hürremşehir kenti, düşmanın elinden kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu ve ana topraklara tekrar kavuştu. Fotğraflarda Hürremşehir özgürleştirime operasyınun son saatlerinden kesitler görülmektedir.

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