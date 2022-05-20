21 May 2022 00:43
Journalist ID: 2391
News Code: 84761148
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Volkswagen arabaları

Şiraz, İRNA Kültürel Miras Haftası münasebetiyle Şiraz Tarihi Araçlar Derneği'nce 20 Mayıs Cuma günü Şiraz'daki tarihi Ergi Kerimhan kompleksinde Volkswagen Arabaları Fuarı düzenlendi. Kameraman: Rıza Kadiri

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