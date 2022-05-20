21 May 2022 00:00
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News Code: 84761050
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Şuş arkeolojik alanı ve müzesi

Ahvaz, İRNA- Şuş'taki arkeolojik alan, 6 bin yıllık geçmişiyle dünyanın tanınmış en önemli ve en muhteşem yerleşim yerlerinden biri. Çeşitli mimari yapıları kapsayan bu geniş alandaki Şuş Müzesi de eski İran'a ait en önde gelen müzelerden biri olarak biliniyor. Kameraman: Ali Muarrif

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