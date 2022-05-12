13 May 2022 00:46
Journalist ID: 2391
News Code: 84750479
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İran Erkekler Dragon Teknesi Süper Ligi

Tahran, İRNA- İran Erkekler Dragon Teknesi Süper Ligi son haftası 11 Mayıs Çarşamba sabahı Tahran'daki Azadi Göleti'nde düzenlendi. Kameraman: Ahme Muini Cem

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