Tahran, İRNA- İran Erkekler Dragon Teknesi Süper Ligi son haftası 11 Mayıs Çarşamba sabahı Tahran'daki Azadi Göleti'nde düzenlendi. Kameraman: Ahme Muini Cem
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