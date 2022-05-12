33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 1 Günü

Tahran, İRNA- 33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı koronadan dolayı iki yıl sanal olarak düzenlendikten sonra bu yıl 11 Mayıs günü Tahran İmam Humeyni Musallası'nda kapılarını açtı. Sanal ve katılımlı olarak faaliyet gösteren fuar 21 Mayıs gününe kadar kapılarını açık tutacak. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani
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