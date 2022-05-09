9 May 2022 23:44
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News Code: 84746962
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Polonya Anayasa Ulusal Günü Töreni

Tahran, İRNA- Polonya Anayasa Ulusal Günü ve Polonyalı göçmenlerin 2. Dünya Savaşı sırasında İran'a girişlerinin 80. yıldönümü törenleri, 8 Mayıs günü Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Eau, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ve siyasi konukların katılımıyla Tahran'daki Vahdet Salonu'nda düzenlendi. Kameraman: Asger Hamse

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