Polonya Anayasa Ulusal Günü Töreni

Tahran, İRNA- Polonya Anayasa Ulusal Günü ve Polonyalı göçmenlerin 2. Dünya Savaşı sırasında İran'a girişlerinin 80. yıldönümü törenleri, 8 Mayıs günü Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Eau, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ve siyasi konukların katılımıyla Tahran'daki Vahdet Salonu'nda düzenlendi. Kameraman: Asger Hamse
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