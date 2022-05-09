9 May 2022 23:50
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News Code: 84746261
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Kızılay Cemiyeti Yardım ve Kurtarma Tatbikatı

Tahran, İRNA- Kızılay Yardım ve Kurtarma Tatbikatı, Kızılay Cemiyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kızılhaç üyelerinin katılımıyla Kızılay kurumunda bugün 9 Mayıs günü düzenlendi. Kameraman: Ahmed Muini Cem

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