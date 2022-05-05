6 May 2022 01:32
Journalist ID: 2391
News Code: 84742294
0 Persons

Ekler

Palengan Köyünde Ramazan Kutlaması

Senendec, İRNA- Ramazan Bayramı törenleri 500 defçinin katılımıyla Kürdistan ilinin Kamyaran ilçesine bağlı tarihi Palengan Köyü'nde 4 Mayıs günü düzenlendi. Kameraman. Müslih Pirhazraiyan

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha