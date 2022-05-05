Palengan Köyünde Ramazan Kutlaması

Senendec, İRNA- Ramazan Bayramı törenleri 500 defçinin katılımıyla Kürdistan ilinin Kamyaran ilçesine bağlı tarihi Palengan Köyü'nde 4 Mayıs günü düzenlendi. Kameraman. Müslih Pirhazraiyan
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