Tahran İmamzade Salih Türbesinde Bayram Namazı

Tahran, İRNA- Başkent Tahran'ın kuzeyinde yerleşe İmamzade Salih Türbesi'nde bugün 3 Mayıs Salı günü halkın büyük katılımıyla Ramazan Bayramı namazı kılındı. Kameraman: Ahmed Muini Cem
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