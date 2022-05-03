3 May 2022 17:26
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News Code: 84740953
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Tahran İmamzade Salih Türbesinde Bayram Namazı

Tahran, İRNA- Başkent Tahran'ın kuzeyinde yerleşe İmamzade Salih Türbesi'nde bugün 3 Mayıs Salı günü halkın büyük katılımıyla Ramazan Bayramı namazı kılındı. Kameraman: Ahmed Muini Cem

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