Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin Tebes'teki Amerikan askerlerinin bulunduğu yeri incelenmesinden görüntüler

Tebes, İRNA- 25 Nisan 1980 günü ABD'nin Delta Gücü'ne bağlı askerler, İran'daki Amerikan rehineleri kurtarmak amacıyla Yezd ilindeki Tebes Çölü'ne iniş yaptı, ancak gece karanlığında kum fırtınasının onları öldüreceğindne habersizdir. Bugün Devrim Lideri ve dönemin Tahran Cuma İmamı ve Devrim Kurucu İmam Humeyni'nin Savunma Bakanlığı Temsilcisi Ayetullah Hamanei, Haşimi Refsencani ve Çemrahn'la birlikte Tebes olayından birkaç gün sonra olay yerinde incelemede bulundu. Bu tarihi hadise ile ilgili görüntüler ilk kez İRNA tarafından yayınlanıyor.
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