23 Nis 2022 14:27
Journalist ID: 2391
News Code: 84727388
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İran genelinde Kandil gecesi ve Hz. Ali'nin şehadeti törenleri

Hz. Ali'nin şehadet gününe denk gelen 2. Kandil gecesinde İran'ın dört bir yanındaki şehir ve köylerde halk camilerde ibadet etti ve yas tuttu.

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