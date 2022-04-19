Tahran, İRNA- Tarihi Mermer Köşkü'nde kurulan İran Sanat Müzesi, İran sanat tarihinin tarihi dönemlerdeki birçok eserini gözler önüne seriyor. Mermer Binası İranlı ünlü mimarlarca 1934 yılında inşa edilmiştir. Kameraman: Asger Hamse
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