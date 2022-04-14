Rebat Karabil Tarihi Kervansarayı

Bocnurd, İrna- Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'a 110 kilometre mesafedeki Rebat Karabil köyünde yer alan Timurlular ve Safeviler döneminden kalma Rebat Karbil Kervasanarayı 2001 yılında İran Ulusal Tarihi Anıtlar Listesi'ne alındı. Kameraman: Vahid Hadımi
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