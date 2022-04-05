Ramazan tatlısı Zulbiya ve Bamya

Meşhed, İRNA- Ramazan ayında halkın beğenisine sunulan en eski İran tatlılarından Zulbiya ve Bamya, yine kutsal ayın gelişi ile tatlıcılarda kendine yer buldu. Kameraman: Muhsin Bahşende
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