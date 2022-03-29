29 Mar 2022 18:00
Journalist ID: 2391
News Code: 84699300
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Hürmüz Adası'nda Tuz Tanrıçası

Bender Abbas, İRNA- Fars Körfezi'nde yer alan Hürmüz Adası'nın doğal cazibe merkezlerinde biri sayılan Tuz Tanrıçası, ziyaretçi ve turistlerin dikkatini çekiyor. Kameraman: Adil Bahuda

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