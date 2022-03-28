Nevruz döneminde Hafız Mezarı

Şiraz, İRNA- Şiraz'da yer alan Hafız-ı Şirazi Mezarı, İran'ın çeşitli bölgelerinden gelen turistlerin Nevruz dönemindeki uğrak yerlerinden biridir. Kameraman: Rıza Kadıri
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